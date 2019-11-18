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Испания — Румыния: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Испания — Румыния: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года Испания — Румыния. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Испания — Румыния.

Обслужит встречу бригада арбитров из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым, его ассистентами будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Резервный рефери — Денис Щербаков.

После девяти туров сборная Испании, набрав 23 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице группы F квалификации Евро-2020, Румыния (14) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе F являются сборные Швеции, Норвегии, Фарерских островов и Мальты.

Расписание матчей отборочного этапа Евро-2020

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