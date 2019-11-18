Вход на матч 17-го тура РПЛ «Уфа» — «Сочи» будет свободным

«Уфа» объявила, что болельщики смогут бесплатно посетить матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Сочи».



«Дорогие друзья, футбольный клуб «Уфа» благодарит вас за отличную поддержку в 2019 году и, в качестве признательности, объявляет вход на матч „Уфа“ — «Сочи» свободным!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице уфимского клуба в «Твиттере».



Помимо этого клуб бесплатно угостит болельщиков горячим чаем и кашей, а дети получат в подарок сладкую вату и попкорн. Также юные зрители смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.



Матч 17-го тура чемпионата России «Уфа» — «Сочи» состоится 24 ноября на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск.