Сантуш побил рекорд Сколари по числу побед со сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш установил рекорд национальной команды по числу побед, сообщает A Bola.

Победа в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Люксембурга (2:0) стала для Сантуша 43-й во главе сборной Португалии. Тренер достиг этого показателя после 70 матчей.

Таким образом, Сантуш превзошёл рекорд Луиса Фелипе Сколари, под руководством которого сборная Португалии выиграла 42 раза в 74 матчах.

Сборная Португалии, набрав 17 очков, финишировала на втором месте в турнирной таблице группы В и пробилась в финальную стадию Евро-2020.

65-летний Сантуш возглавил сборную Португалии в 2014 году. Под его руководством команда в 2016 году впервые в истории стала чемпионом Европы.