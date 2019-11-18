Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сантуш побил рекорд Сколари по числу побед со сборной Португалии

Сантуш побил рекорд Сколари по числу побед со сборной Португалии
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш установил рекорд национальной команды по числу побед, сообщает A Bola.

Победа в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Люксембурга (2:0) стала для Сантуша 43-й во главе сборной Португалии. Тренер достиг этого показателя после 70 матчей.

Таким образом, Сантуш превзошёл рекорд Луиса Фелипе Сколари, под руководством которого сборная Португалии выиграла 42 раза в 74 матчах.

Сборная Португалии, набрав 17 очков, финишировала на втором месте в турнирной таблице группы В и пробилась в финальную стадию Евро-2020.

65-летний Сантуш возглавил сборную Португалии в 2014 году. Под его руководством команда в 2016 году впервые в истории стала чемпионом Европы.

Сантуш: Португалия является претендентом на победу на Евро-2020
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019