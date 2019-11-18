«Барселона» интересуется форвардом загребского «Динамо» Петковичем

«Барселона» проявляет интерес к нападающему загребского «Динамо» Бруно Петковичу, утверждает Marca со ссылкой на Tportal.

По данным источника, технический директор каталонского клуба Эрик Абидаль побывал на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Хорватия — Словакия (3:1). Он следил за игрой Петковича. Нападающий забил гол. «Барселона» рассматривает кандидатуру хорвата в качестве замены Луису Суаресу.

25-летний Петкович выступает за «Динамо» с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 12 матчах хорватского национального чемпионата и стал автором трёх забитых мячей. Также на его счету пять голов в 10 матчах Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.