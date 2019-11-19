Мостовой: если бы мне приходилось играть с Сан-Марино, я бы мячей десять забил

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
«Даже немного смешно обсуждать исход данного матча и предполагать, сколько мы им забьём: шесть, восемь или десять. Понятно, что Россия победит. И победит крупно. А рассуждать, кто и сколько забьёт этому сопернику, странно. Многие против сборных такого уровня, которые даже не играли никогда в карьере. Если бы мне приходилось выходить против Сан-Марино, я бы им мячей десять точно забил. Но разве можно сравнивать голы в ворота этой команды с мячами в ворота той же сборной Бельгии. Конечно, это не равносильно», — приводят слова Мостового «Известия».
Матч Сан-Марино — Россия состоится сегодня, 19 ноября. Начало — в 22:45 мск.
Напомним, в третьем туре Россия разгромила Сан-Марино на своём поле со счётом 9:0.
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