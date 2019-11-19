Жемалетдинов: игроки сборной России понимают, что нам нужно выигрывать все матчи
Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Сан-Марино в заключительном туре квалификации чемпионата Европы – 2020.
«Думаю, все футболисты понимают, что нам нужно выигрывать все матчи. Мы должны настраиваться на каждого соперника, потому что проиграть или даже сыграть вничью с Сан-Марино не очень приятно. Нужно по-любому их побеждать и получить наслаждение от игры», — приводят слова Жемалетдинова «Известия».
Сборная России уже гарантировала себе место в финальной стадии Евро-2020.
Матч Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября. Начало — в 22:45 мск.
Напомним, в третьем туре Россия разгромила Сан-Марино на своём поле со счётом 9:0.
Мостовой: если бы мне приходилось играть с Сан-Марино, я бы мячей десять забил
- 19 ноября 2019
-
08:17
-
07:38
-
06:55
-
05:29
-
04:34
-
03:58
-
03:34
-
03:00
-
02:46
-
02:17
-
01:57
-
01:21
-
00:57
-
00:43
-
00:40
-
00:39
-
00:37
-
00:33
-
00:15
-
00:02
- 18 ноября 2019
-
23:49
-
23:42
-
23:34
-
23:11
-
22:58
-
22:56
-
22:38
-
22:28
-
22:17
-
22:00
-
21:55
-
21:44
-
21:40
-
21:19
-
21:17
Партнерский контент