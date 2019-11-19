Жемалетдинов: игроки сборной России понимают, что нам нужно выигрывать все матчи

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Сан-Марино в заключительном туре квалификации чемпионата Европы – 2020.

«Думаю, все футболисты понимают, что нам нужно выигрывать все матчи. Мы должны настраиваться на каждого соперника, потому что проиграть или даже сыграть вничью с Сан-Марино не очень приятно. Нужно по-любому их побеждать и получить наслаждение от игры», — приводят слова Жемалетдинова «Известия».

Сборная России уже гарантировала себе место в финальной стадии Евро-2020.

Матч Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября. Начало — в 22:45 мск.

Напомним, в третьем туре Россия разгромила Сан-Марино на своём поле со счётом 9:0.