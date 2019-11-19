Бэйл настроил молодых игроков сборной на решающий матч с командой Венгрии

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился опытом с молодыми соотечественниками и настроил игроков на предстоящий матч отборочного этапа чемпионата Европы со сборной Венгрии.

«Перед тем как выйти на поле, мы сядем в раздевалке и поговорим с молодыми ребятами нашей национальной команды. Мы скажем им оставаться спокойными, держать себя в руках и просто быть терпеливыми. Это главная для нас задача.

Мы знаем, что мы сильны в домашних стенах. Но нельзя сбрасывать со счетов такие команды, как Венгрия, все знают, на что они способны. Наша команды должна чувствовать позади себя поддержку болельщиков. Если они выложатся на 100 процентов, то и мы выложимся на 100 процентов и сможем взять три очка. Ничьей нам будет недостаточно, поэтом настрой должен быть только на победу», — приводит слова Бэйла Sky Sports.

Сборная Уэльса сыграет заключительный матч отборочного этапа со сборной Венгрии на домашнем стадионе. Валлийская национальная команда имеет в активе 11 очков после 7 игр, венгры — на одно очко больше. Чтобы напрямую выйти на чемпионат Европы, сборной Уэльса необходимо набрать три очка в этом матче.

Турнирная таблица отборочного этапа Евро-2020.