ЦСКА интересуется центральным защитником «Торпедо»
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к центральному защитнику «Торпедо» Сергею Божину.
Переход может состояться в зимнее трансферное окно. Футболист заинтересован в переходе в «армейский» клуб.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Божиным также интересуется «Ростов», который рассматривает его кандидатуру в качестве замены защитнику Дмитрию Чистякову, если он будет продан зимой.
25-летний Божин является воспитанником «Крыльев Советов». В «Торпедо» он перешёл в 2019 году. В нынешнем сезоне Божин принял участие в 23 матчах Футбольной национальной лиги (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2020 года.
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- 19 ноября 2019
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