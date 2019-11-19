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ЦСКА интересуется центральным защитником «Торпедо»

ЦСКА интересуется центральным защитником «Торпедо»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к центральному защитнику «Торпедо» Сергею Божину.

Переход может состояться в зимнее трансферное окно. Футболист заинтересован в переходе в «армейский» клуб.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Божиным также интересуется «Ростов», который рассматривает его кандидатуру в качестве замены защитнику Дмитрию Чистякову, если он будет продан зимой.

25-летний Божин является воспитанником «Крыльев Советов». В «Торпедо» он перешёл в 2019 году. В нынешнем сезоне Божин принял участие в 23 матчах Футбольной национальной лиги (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2020 года.

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