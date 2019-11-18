18-летний датский вингер: буду рад остаться в ЦСКА, тут всё профессионально

18-летний датский вингер Асхаб Мукудаев прокомментировал свой просмотр в ЦСКА в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1).



«Эмоции прекрасные. Это то, чего я хочу достичь. Я поиграл всего 5-10 минут, но мне было приятно выйти на поле.



Эмоции от Москвы? Я люблю этот город. Что касается клуба, тут всё профессионально, я счастлив быть тут и быть частью команды. ЦСКА – это большой российский клуб. По поводу будущего здесь – я не знаю, решение принимается не мной, для этого есть тренер и команда. Но, если я тут останусь, буду очень рад. Сегодня с тренером не разговаривал, может, завтра», — передаёт слова Мукудаева корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.



ЦСКА после 16 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 30 очками в активе, отставая от лидера соревнований «Зенита» на 6 очков. Выше «армейцев» также располагаются «Локомотив» (31) и «Ростов», опережающий их по дополнительным показателям.

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