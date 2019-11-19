Сербия U21 — Россия U21: онлайн-трансляция матча отбора Евро начнётся в 21:00
Сегодня, 19 ноября, на стадионе «Чаир» в городе Ниш состоится матч 6-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года среди команд U21 между сборными Сербии и России. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
После пяти туров сборная России занимает первое место в группе 5, набрав 11 очков и на 1 очко опережая ближайшего преследователя — команду Польши. Сербия (7)) располагается на четвёртой строчке.
В предыдущих матчах отбора Евро россияне одержали три победы и дважды сыграли вничью. Сербы же потерпели два поражения, дважды выиграли и один раз поделили очки с соперником.
Расписание матчей квалификационного раунда чемпионата Европы 2021 года. Турнирная таблица групп.
- 19 ноября 2019
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