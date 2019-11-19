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Выиграй подписку на матчи английской Премьер-лиги!

Выиграй подписку на матчи английской Премьер-лиги!
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» в своём телеграм-канале запустил розыгрыш двух сезонных подписок на английскую Премьер-Лигу.

Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.

После 12 туров турнирную таблицу английской Премьер-лиги с 34 очками в активе возглавляет «Ливерпуль», которому удалось потерять на старте сезона лишь два очка. В топ-4 первенства также входят «Лестер Сити», «Челси» (оба — 26) и «Манчестер Сити» (25).

Турнирная таблица английской Премьер-лиги. Расписание матчей.

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