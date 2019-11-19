Гендиректор «Зенита»: интерес к Андерссону? Не смешите, а то губы потрескаются

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе клуба к главному тренеру сборной Швеции Янне Андерссону.
«Возможное назначение Андерссона на пост главного тренера «Зенита»? Не смешите, а то у меня губы потрескаются», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Зенит» в настоящее время возглавляет Сергей Семак. Он занимает пост наставника команды с лета 2018 года и в первый же сезон привёл коллектив к победе в Российской Премьер-Лиге. После 16 туров нынешнего розыгрыша первенства сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.
Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года, а ранее работал в ряде клубов на родине. Под его руководством национальная команда вышла на чемпионат мира 2018 года, где дошла до стадии 1/4 финала.
- 19 ноября 2019
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