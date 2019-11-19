Главный тренер Швеции ушёл от ответа на вопрос об интересе «Зенита»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон высказался об информации в СМИ, согласно которой им интересуется «Зенит».



«Не комментирую подобные вещи. Если начну это делать, мне придётся комментировать всё. У меня действующее соглашение со сборной Швеции, и я наслаждаюсь своей работой. Сейчас важно только это», — приводит слова Андерссона Fotbollskanalen.



Андерссон возглавляет сборную Швеции с 2016 года, а ранее работал в ряде клубов на родине. Под его руководством национальная команда вышла на чемпионат мира 2018 года, где дошла до стадии 1/4 финала.



«Зенит» в настоящее время возглавляет Сергей Семак. Он занимает пост наставника команды с лета 2018 года и в первый же сезон привёл коллектив к победе в Российской Премьер-Лиге. После 16 туров нынешнего розыгрыша первенства сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

«Зенит» интересуется главным тренером сборной Швеции