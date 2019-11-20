Гол Шиманьского помог Польше одолеть Словению, Австрия проиграла Латвии

В заключительном, 10-м туре отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Польши принимала Словению. Матч состоялся на стадионе «Народовы» в Варшаве и завершился со счётом 3:2.
На 3-й минуте полузащитник хозяев Себастьян Шиманьски, выступающий на клубном уровне за московское «Динамо», вывел свою команду вперёд. На 14-й минуте гости восстановили равенство усилиями нападающего Тима Матавжа. В начале второго тайма, на 54-й минуте, поляки вновь повели в счёте благодаря точному удару форварда Роберта Левандовского. Спустя всего 7 минут счёт сравнял хавбек словенцев Йосип Иличич. Победу хозяевам на 81-й минуте принёс полузащитник Яцек Горальски.
Результаты параллельных матчей в группе G:
Латвия – Австрия – 1:0
Северная Македония – Израиль – 1:0
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