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Гол Шиманьского помог Польше одолеть Словению, Австрия проиграла Латвии

Гол Шиманьского помог Польше одолеть Словению, Австрия проиграла Латвии
Футбол / Евро-2020 0

В заключительном, 10-м туре отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Польши принимала Словению. Матч состоялся на стадионе «Народовы» в Варшаве и завершился со счётом 3:2.

На 3-й минуте полузащитник хозяев Себастьян Шиманьски, выступающий на клубном уровне за московское «Динамо», вывел свою команду вперёд. На 14-й минуте гости восстановили равенство усилиями нападающего Тима Матавжа. В начале второго тайма, на 54-й минуте, поляки вновь повели в счёте благодаря точному удару форварда Роберта Левандовского. Спустя всего 7 минут счёт сравнял хавбек словенцев Йосип Иличич. Победу хозяевам на 81-й минуте принёс полузащитник Яцек Горальски.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 10-й тур
19 ноября 2019, вторник. 22:45 МСК
Польша
Окончен
3 : 2
Словения
1:0 Шиманьски – 3'   1:1 Матавж – 14'   2:1 Левандовски – 54'   2:2 Иличич – 61'   3:2 Горальски – 81'
Удаления: нет / Куртич – 86'

Результаты параллельных матчей в группе G:

Латвия – Австрия – 1:0
Северная Македония – Израиль – 1:0

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 10-й тур
19 ноября 2019, вторник. 22:45 МСК
Латвия
Окончен
1 : 0
Австрия
1:0 Ошс – 65'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 10-й тур
19 ноября 2019, вторник. 22:45 МСК
Северная Македония
Окончен
1 : 0
Израиль
1:0 Николов – 45+2'
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