Гол Шиманьского помог Польше одолеть Словению, Австрия проиграла Латвии

В заключительном, 10-м туре отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Польши принимала Словению. Матч состоялся на стадионе «Народовы» в Варшаве и завершился со счётом 3:2.



На 3-й минуте полузащитник хозяев Себастьян Шиманьски, выступающий на клубном уровне за московское «Динамо», вывел свою команду вперёд. На 14-й минуте гости восстановили равенство усилиями нападающего Тима Матавжа. В начале второго тайма, на 54-й минуте, поляки вновь повели в счёте благодаря точному удару форварда Роберта Левандовского. Спустя всего 7 минут счёт сравнял хавбек словенцев Йосип Иличич. Победу хозяевам на 81-й минуте принёс полузащитник Яцек Горальски.

Результаты параллельных матчей в группе G:



Латвия – Австрия – 1:0

Северная Македония – Израиль – 1:0