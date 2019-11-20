Кейн выиграл гонку бомбардиров отбора Евро-2020, Дзюба — шестой

Подошёл к концу отборочный этап чемпионата Европы — 2020. Определились лучшие бомбардиры и
ассистены квалификации европейского первенства.
Наибольшее количество голов на свой счёт записал форвард сборной Англии и лондонского
«Тоттенхэма» Гарри Кейн — 12. Лучшим россиянином в рейтинге бомбардиров стал Артём Дзюба из
«Зенита» — с девятью голами он занял шестое место.
Евро-2020. Отбор. Гонка бомбардиров.
1. Гарри Кейн (Англия) — 12
2. Эран Захави (Израиль) — 11
3. Криштиану Роналду (Португалия) — 11
4. Теему Пукки (Финляндия) — 10
5. Александр Митрович (Сербия) — 10
6. Артём Дзюба (Россия) — 9.
В споре ассистентов лучшим стал полузащитник сборной Нидерландов Мемфис Депай — в его активе восемь результативных передач.
Евро-2020. Отбор. Лучшие ассистенты.
1. Мемфис Депай (Нидерланды) — 8
2. Рахим Стерлинг (Англия) — 7
3. Антуан Гризманн (Франция) — 7
4. Эден Азар (Бельгия) — 7
5. Кевин де Брейне (Бельгия) — 7.
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