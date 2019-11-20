Кейн выиграл гонку бомбардиров отбора Евро-2020, Дзюба — шестой

Подошёл к концу отборочный этап чемпионата Европы — 2020. Определились лучшие бомбардиры и

ассистены квалификации европейского первенства.



Наибольшее количество голов на свой счёт записал форвард сборной Англии и лондонского

«Тоттенхэма» Гарри Кейн — 12. Лучшим россиянином в рейтинге бомбардиров стал Артём Дзюба из

«Зенита» — с девятью голами он занял шестое место.



Евро-2020. Отбор. Гонка бомбардиров.



1. Гарри Кейн (Англия) — 12

2. Эран Захави (Израиль) — 11

3. Криштиану Роналду (Португалия) — 11

4. Теему Пукки (Финляндия) — 10

5. Александр Митрович (Сербия) — 10

6. Артём Дзюба (Россия) — 9.

В споре ассистентов лучшим стал полузащитник сборной Нидерландов Мемфис Депай — в его активе восемь результативных передач.

Евро-2020. Отбор. Лучшие ассистенты.

1. Мемфис Депай (Нидерланды) — 8

2. Рахим Стерлинг (Англия) — 7

3. Антуан Гризманн (Франция) — 7

4. Эден Азар (Бельгия) — 7

5. Кевин де Брейне (Бельгия) — 7.