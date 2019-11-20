Мать Мбаппе сообщила «Реалу», что сын не подпишет новый контракт с «ПСЖ»
Агент и мать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе сообщила мадридскому «Реала», что игрок не будет подписывать новый контракт с французским клубом. Об этом сообщает Sport.es.
По данным источника, мать Мбаппе, которая выступает в качестве его агента вместе со своим мужем, уже начала переговоры с «Реалом». Цель переговоров заключается в том, чтобы оказать давление на его нынешний клуб, чтобы позволить Мбаппе покинуть «ПСЖ» и облегчить будущий переход в мадридскую команду, которая готова предложить французскому клубу € 400 млн за трансфер 20-летнего форварда.
Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2020 лета года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции игрок провёл 7 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
СМИ: Мбаппе не заинтересован в новом контракте с «ПСЖ»
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