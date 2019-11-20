Каррагер: увольнение Почеттино — это странно и немного ненормально

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер прокомментировал отставку Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».



«Я крайне удивлён. Нет сомнений в том, что «Тоттенхэм» плохо начал сезон и не лучшим образом выступал в этом году, но Почеттино проделал в клубе потрясающую работу. Также мне показался очень странным момент для отставки. Когда я узнал о ней, то подумал, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Тот факт, что Маурисио был уволен, очень странный и даже немного ненормальный, учитывая всё, что он сделал для команды.



Я считаю, что Почеттино должны были дать время до конца сезона. Клубу стоило дать ему возможность вернуть команду туда, где она должна быть, – и это не топ-4. «Тоттенхэм» должен находиться в топ-6, но Маурисио поднял его в четвёрку и чуть не выиграл Лигу чемпионов. Люди могут говорить, что при нём команда не завоевала ни одного трофея, но Почеттино доказал свой уровень», — цитирует Каррагера Sky Sports.

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