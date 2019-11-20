КДК оштрафовал «Волгарь» и дисквалифицировал четырёх игроков «Легиона Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении участников матча «Волгарь» — «Легион Динамо» (1:1).

«Мы рассматривали этот вопрос целый час. На заседании присутствовала судейская бригада, представители клуба «Волгарь» и «Легион Динамо». Мы посмотрели видеозаписи с четырёх камер, изучили протокол матча. Судья записал, что был удалён футболист Журавлев. Мы получили дополнительные рапорты, где было указано, что четыре человека из «Легиона Динамо» должны были получить наказания.



Что касается Журавлёва («Волгарь»), клуб обратился к нам по поводу отмены красной карточки. Заключение судебно-экспертной комиссии — комиссия считает, что судья ошибочно удалил игрока. Мы приняли решение отменить красную карточку.



На видео хорошо видно, что футболисты команды «Волгарь» не наносили ударов в отношении футболистов «Легиона Динамо». Нельзя трактовать это как драку. За необеспечение безопасности на стадионе и появление на стадионе посторонних лиц «Волгарь» оштрафован на 65 тыс. рублей. Четыре футболиста «Легиона Динамо» дисквалифицированы за драку», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.