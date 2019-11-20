Михайлович выписан из больницы после третьего курса химиотерапии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович был выписан из больницы, сообщает Football Italia.



Сербский специалист прошёл третий курс химиотерапии. Предыдущий курс длился с 9 сентября до 8 октября. Первый курс начался в июле этого года и длился 43 дня.



Супруга Михайловича Арианна опубликовала в своём «инстаграме» фотографию, сделанную после выхода из больницы.

Михайлович проходит курс лечения от лейкемии, которая была диагностирована у него в этом году. Болезнь не отобрала у Михайловича стремления заниматься любимым делом. В двух стартовых турах итальянской Серии А он лично присутствовал на матчах по особому разрешению врачей. За тренировками футболистов Синиша наблюдал через видеосвязь.



После 12 туров «Болонья» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 12 очками в активе.