Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Михайлович выписан из больницы после третьего курса химиотерапии

Михайлович выписан из больницы после третьего курса химиотерапии
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович был выписан из больницы, сообщает Football Italia.

Сербский специалист прошёл третий курс химиотерапии. Предыдущий курс длился с 9 сентября до 8 октября. Первый курс начался в июле этого года и длился 43 дня.

Супруга Михайловича Арианна опубликовала в своём «инстаграме» фотографию, сделанную после выхода из больницы.

Михайлович проходит курс лечения от лейкемии, которая была диагностирована у него в этом году. Болезнь не отобрала у Михайловича стремления заниматься любимым делом. В двух стартовых турах итальянской Серии А он лично присутствовал на матчах по особому разрешению врачей. За тренировками футболистов Синиша наблюдал через видеосвязь.

После 12 туров «Болонья» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 12 очками в активе.

Сабатини: Ибрагимович хочет перейти в «Болонью» из-за Михайловича
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019