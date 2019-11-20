Сёмин прокомментировал ситуацию с травмированными игроками «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды.
«Баринов и Рыбусь тренируются в общей группе, как и Крыховяк. Все готовы принять участие в матче. Травмированными у нас остаются Фарфан и Жоау Мариу», — рассказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В пятницу, 22 ноября, «Локомотив» сыграет с «Тамбовом» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 19:30 мск.
После 16 туров «Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе «железнодорожников» 31 очко. Отставание команды от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.
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