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Тедеско оценил уровень РПЛ

Тедеско оценил уровень РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«После первых нескольких недель работы в „Спартаке“ могу сказать, что уровень российского чемпионата достаточно хорош. В каждой команде есть сильные и опытные игроки, которые могут держать мяч. Они действительно хорошо оснащены в техническом плане. Уровень тактической подготовки, считаю, тоже хорошим. Команды имеют свой стиль игры и хорошо подготовлены. Если сравнивать РПЛ с европейскими чемпионатами, то она находится позади ведущих футбольных чемпионатов Европы — Англии, Германии, Испании и Италии», — приводит слова Тедеско Transfermarkt.

Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре текущего года. На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил отправленного в отставку специалиста Олега Кононова. Ранее Тедеско занимал пост главного тренера «Шальке-04».

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