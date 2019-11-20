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Крауч — об увольнении Почеттино: другой клуб поставил бы ему памятник

Крауч — об увольнении Почеттино: другой клуб поставил бы ему памятник
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Питер Крауч поделился мнением по поводу отставки Маурисио Почеттино с поста главного тренера «шпор».

«Я ошарашен решением „Тоттенхэма“. Понимаю, что результаты клуба в последнее время оставляли желать лучшего, и топ-команды принимают меры, когда их выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне находится под угрозой, но смешно думать, что виной тому Почеттино, растерявший свой запал. Он вывел „Тоттенхэм“ в финал Лиги чемпионов. Другой клуб поставил бы ему памятник за подобное достижение. Думаю, „Тоттенхэм“ ещё пожалеет о своём поспешном решении.

Почеттино не останется без работы надолго. Какой-нибудь из топ-клубов обязательно возьмёт его к себе, в этом можно быть уверенным. Именно поэтому я не вижу никакой логики в действиях руководства „Тоттенхэма“, — приводит слова Крауча Daily Mail.

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