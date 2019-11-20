Экс-игрок «Малаги» Коке арестован в Испании после конфискации тонны гашиша

Бывший футболист «Малаги» Серхио Контрерас Пардо, более известный как Коке, арестован испанской полицией. Об этом сообщает El Confidencial.

Согласно информации источника, экс-футболист был арестован в числе 20 человек, которые проходят по делу о незаконном обороте наркотиков. В ходе операции правоохранительные органы конфисковали тонну гашиша. Предполагается, что Коке являлся одним из лидеров группировки, которая занималась контрабандой наркотических веществ. В доме бывшего футболиста уже был проведён обыск. В преступную группировку Коке, предположительно, был вовлечён одним из братьев.

В бытность игроком Коке также выступал за «Марсель», лиссабонский «Спортинг», «Райо Вальекано», клубы Греции, США, Азербайджана, Германии, Боливии, Индии. Карьеру завершил в 2016 году.