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Экс-игрок «Малаги» Коке арестован в Испании после конфискации тонны гашиша

Экс-игрок «Малаги» Коке арестован в Испании после конфискации тонны гашиша
Футбол / Испания 0

Бывший футболист «Малаги» Серхио Контрерас Пардо, более известный как Коке, арестован испанской полицией. Об этом сообщает El Confidencial.

Согласно информации источника, экс-футболист был арестован в числе 20 человек, которые проходят по делу о незаконном обороте наркотиков. В ходе операции правоохранительные органы конфисковали тонну гашиша. Предполагается, что Коке являлся одним из лидеров группировки, которая занималась контрабандой наркотических веществ. В доме бывшего футболиста уже был проведён обыск. В преступную группировку Коке, предположительно, был вовлечён одним из братьев.

В бытность игроком Коке также выступал за «Марсель», лиссабонский «Спортинг», «Райо Вальекано», клубы Греции, США, Азербайджана, Германии, Боливии, Индии. Карьеру завершил в 2016 году.

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