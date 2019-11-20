На трансферы клубы Моуринью потратили € 1,6 млрд. Это рекорд для футбола

Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью занимает первое место в истории футбола по сумме средств, которую его клубы потратили на подписание новых игроков.

Согласно подсчётам ESPNFC, соответствующий показатель расходов клубов за время работы в них португальского специалиста составляет € 1,6 млрд. Следом за Моуринью расположились Карло Анчелотти (€ 1,2 млрд), Хосеп Гвардиола (€ 1,2 млрд), Мануэль Пеллегрини (€ 1,1 млрд), Массимилиано Аллегри (€ 1 млрд), Арсен Венгер (€ 964 млн), Роберто Манчини (€ 802 млн), Клаудио Раньери (€ 801 млн), Рафаэль Бенитес (€ 753 млн), Унаи Эмери (€ 705 млн).

Интересно, что при Моуринью его клубы подписали 97 игроков, клубы Анчелотти приобрели 85 футболистов, а клубы Гвардиолы совершили 52 трансфера.