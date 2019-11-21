Моратти: все фанаты «Интера» мечтают увидеть возвращение Моуринью
Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти высказался о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».
«Очень рад за него, а также рад за «Тоттенхэм», который сделал хороший выбор, даже на фоне того, что Почеттино был хорошим тренером. У Моуринью есть всё, чтобы очень хорошо делать свою работу в Лондоне. Возможно, он так долго оставался без работы, потому что ждал такого предложения, которое мотивировало бы его больше всего. Он в Лондоне, он присоединился к финалистам Лиги чемпионов, к клубу с большим авторитетом.
Все фанаты «Интера» мечтают увидеть возвращение Моуринью, это вполне естественно. Мы неизбежно надеемся, что рано или поздно увидим Жозе здесь», — приводит слова Моратти Tuttomercatoweb.
«Тоттенхэм» был слишком тихим. Моуринью всех расшевелит
Но у его назначения есть серьёзные риски.
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