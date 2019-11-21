В Турции пропал российский футболист

Российский футболист турецкого «Анкарагюджю» Заур Садаев не вернулся в расположение клуба после перерыва на матчи сборных. Об этом рассказал тренер команды Мустафа Каплан.

«Мы не можем связаться с Садаевым. Прошло уже семь или восемь дней, но его по-прежнему здесь нет. Поскольку мы не можем выйти с ним на связь, решили, что необходимо объясниться перед фанатами», — приводит слова Каплана Milliyet.

Садаев стал игроком «Анкарагюджю» в феврале 2019 года. Ранее 30-летний нападающий выступал за грозненский «Ахмат», польские «Лех» и «Лехию», а также израильский «Бейтар».

В нынешнем сезоне Заур принял участие в 5 матчах за «Анкарагюджю» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Анкарагюджю», набрав 9 очков в 11 встречах, занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате Турции.