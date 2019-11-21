Вилья: Мората станет важным игроком сборной Испании на Евро-2020

Бывший нападающий «Атлетико» и сборной Испании Давид Вилья поделился мнением о соотечественнике нападающем Альваро Морате.

«Я думаю, что в сборной вырастают отличные нападающие. Есть очень качественные игроки на всех позициях. Альваро Мората находится в отличной форме. Я всегда говорил, что верю в этого парня. Да, у него бывают взлёты и падения, но сейчас он показывает хороший футбол. Очень важно, что в «Атлетико» за ним следят и заботятся. Думаю, что он будет важным звеном сборной Испании на предстоящем чемпионате Европы. Также есть игроки, которые много забивают в Ла Лиге. Например Жерар Морено или Родриго, которые уже несколько лет играют на фантастическом уровне. Или Пако Алькасер, который забивает в каждой команде, за какую бы ни выступал. У сборной Испании огромный потенциал», — приводит слова Вильи Marca.