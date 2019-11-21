Кривцов — о Ракицком: игрока с таким идеальным пасом не хватает сборной Украины
Игрок донецкого «Шахтёра» и национальной команды Украины Сергей Кривцов поделился мнением об уходе защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого из сборной.
«Все знают, что Ракицкий может давать идеальные пасы, я бы даже сказал, уникальные. Игрока с такими способностями выдать точный и своевременный пас действительно не хватает. Но, как вы понимаете, уход Ярослава из сборной непосредственно связан с его переходом в «Зенит». Это было его решение, я его осуждать не берусь», — приводит слова Кривцова «Диалог.ua».
Ракицкий перешёл в «Зенит» из «Шахтёра» в январе 2019 года. В сезоне-2018/19 30-летний защитник помог клубу из Санкт-Петербурга стать чемпионом Российской Премьер-Лиги. За национальную команду Украины Ярослав выступал с 2009 по 2018 год.
Зинченко отреагировал на решение Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины
- 21 ноября 2019
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