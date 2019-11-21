Игрока итальянского клуба поймали за занятием сексом в общественном туалете
Голкипер итальянской «Реджаны» Маттео Вольтолини был замечен за занятием сексом в общественном туалете, сообщает El Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, о 23-летнем вратаре клуба Серии C заговорили после того, как в Сети появилось видео, на котором видно, как он занимается любовью с молодой девушкой в туалете ночного клуба. Инцидент случился в минувшее воскресенье, 17 ноября. «Реджана» уже отстранила футболиста от тренировок на неделю до выяснения обстоятельств случившегося. Учитывая обрушившуюся на него популярность, Вольтолини ограничил свободный доступ к своей странице в «Инстаграме».
В текущем сезоне вратарь сыграл за «Реджану» 3 матча и пропустил 4 мяча. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
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