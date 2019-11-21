Моуринью хочет видеть в «Тоттенхэме» двух звёзд чемпионата Португалии

Новый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью хочет усилить команду футболистами со своей родины — Португалии.



Как сообщает The Independent, специалист хочет заполучить в состав защитника «Бенфики» Рубена Диаша и полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. Второй мог оказаться в лондонском клубе ещё минувшим летом, однако переход так и не состоялся.



Ранее сообщалось, что руководство «Тоттенхэма» не станет выделять Моуринью средства на усиление состава в зимнее трансферное окно.



В нынешнем сезоне 22-летний Диаш принял участие в 11 матчах португальской Примейры и отметился 2 голами. На счету 25-летнего Фернандеша 5 мячей (2 — с пенальти) в 10 встречах первенства. «Бенфика» после 11 туров возглавляет турнирную таблицу, «Спортинг» замыкает четвёрку лидеров.

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