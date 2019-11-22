Трансфер Жиру в «Интер» может сорваться из-за требований игрока

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру может не перейти в «Интер» в январское трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, переход может сорваться из-за требований самого француза. Нынешняя зарплата форварда в английском клубе составляет € 8 млн, а «Интер» не может позволить себе платить такую сумму. Также Оливье Жиру хочет, чтобы его соглашение с итальянцами было рассчитано до 2022 года, в то время как руководство клуба предлагает 33-летнему нападающему контракт на 18 месяцев.

Форвард намерен сменить клуб в январе, так как хочет попасть в состав сборной Франции на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт летом 2020 года. В этом сезоне Жиру принял участие всего в 6 матчах за «Челси», так как главный тренер команды Фрэнк Лэмпард отдаёт предпочтение Тэмми Абрахаму и Миши Батшуайи.