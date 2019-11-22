Марадона обратился к фанатам «Химнасии» после отмены отставки

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона в своём «инстаграме» обратился к болельщикам клуба «Химнасия и Эсгрима». Ранее стало известно, что его отставка с поста главного тренера команды была отменена.



«Я счастлив сообщить, что остаюсь в «Химнасии». Хочу поблагодарить болельщиков и футболистов, потому что вместе нам удалось добиться политического единства в клубе. Я надеюсь, что обещания насчёт усиления команды, данные мне руководством, будут выполнены. Спасибо вам за ваши сообщения и поддержку, за вчерашнее собрание, которое прошло, несмотря на жару», — написал Марадона.



Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В активе «Химнасии и Эсгримы» 10 очков.

Отставка Марадоны отменена. Он останется тренером «Химнасии»