Вратарь «Мариуполя»: не поехал бы в РПЛ, пока Украина находится в войне

Вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов поделился мнением о защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком и заявил, что не стал бы выступать за клубы Российской Премьер-Лиги.
«У Ракицкого как футболиста есть много хороших качеств, этого не отнимешь. Но, как мы все видели, сборная Украины свою задачу выполнила – вот и весь ответ. У меня насчёт игры в российских клубах своё мнение, я бы туда не поехал, когда наша страна, Украина, находится в состоянии войны», — приводит слова Худжамова Dialog.ua.
Рустам Хаджимов стал лучшим вратарём первого круга чемпионата Украины по оценке портала InStat. В этом сезоне «Мариуполь» занимает шестое место в украинской Премьер-лиге. Команда Александра Бабича набрала 17 очков в 14 матчах чемпионата. Следующий матч «Мариуполь» проведёт в гостях с киевским «Динамо» 24 ноября.
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