Клопп поздравил Моуринью с возвращением в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».



«С возвращением, Жозе! Здорово, что он снова здесь. Как быстро всё меняется. Пять месяцев назад мы играли с Почеттино в финале Лиги чемпионов, а сейчас он в отпуске», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015). Также Жозе тренировал «Порту», «Интер» и «Реал».



О назначении Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма» было объявлено 20 ноября. Днём ранее лондонский клуб отправил в отставку предыдущего наставника команды Маурисио Почеттино, возглавлявшего «шпор» с сезона-2014/15.

«Я не повторю старых ошибок. Я допущу новые!» Первая пресс-конференция Моуринью Жозе, мы скучали.