Сёмин: никакой неудачной серии у «Локомотива» не было. У нас всё удачное было

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о победе в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом». Встреча проходила в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 3:2.

«Не так себе представлял эту игру, потому что она получилась какая-то рваная. Очень хорошие были отрезки, особенно в первом тайме. Мы имели преимущество, которое использовали. И вдруг неожиданно стали плохо играть в обороне. Допустили ошибки, началась нервозность. Но мы молодцы в том, что нашли момент, чтобы выиграть этот матч. Три очка — это самое главное. Никакой неудачной серии у нас не было. У нас всё удачное было. Поэтому победа при такой игре вселяет оптимизм», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».