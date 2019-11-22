Сёмин: никакой неудачной серии у «Локомотива» не было. У нас всё удачное было
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о победе в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом». Встреча проходила в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 3:2.
«Не так себе представлял эту игру, потому что она получилась какая-то рваная. Очень хорошие были отрезки, особенно в первом тайме. Мы имели преимущество, которое использовали. И вдруг неожиданно стали плохо играть в обороне. Допустили ошибки, началась нервозность. Но мы молодцы в том, что нашли момент, чтобы выиграть этот матч. Три очка — это самое главное. Никакой неудачной серии у нас не было. У нас всё удачное было. Поэтому победа при такой игре вселяет оптимизм», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
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- 22 ноября 2019
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