Гвардиола: в «Баварии» знают, что я уважаю контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны мюнхенской «Баварии».
«Мне очень нравятся люди из «Баварии». Я был там невероятно счастлив, но они знают, что я уважаю контракты, которые подписываю. В футболе тебя могут уволить, если ты не даёшь результат, но «Манчестер Сити» заинтересован во мне, а я хочу остаться.
Не имеет значения, захочет ли «Бавария» пригласить меня в будущем. Моя любовь к городу, клубу и людям, которых я встретил там, невероятна. То же самое было в «Барселоне», то же самое сейчас происходит здесь. Мне ещё предстоит многое сделать.
Это и есть настоящее наследие. Оно нравится нам больше, чем завоевание титулов. Различные места запоминаются из-за людей, с которыми живёшь, а не из-за музеев или соборов.
Я не буду работать в «Манчестер Сити» вечно. Когда уходишь, важно, чтобы у тебя была возможность вернуться и быть счастливым с людьми», — приводит слова 48-летнего специалиста Sky Sports.
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