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«Барселона» получит больше всех призовых за выступление в ЛЧ сезона-2018/19

«Барселона» получит больше всех призовых за выступление в ЛЧ сезона-2018/19
Футбол / Лига чемпионов 0

«Барселона» получит от УЕФА порядка € 100 млн призовых за выступление в Лиге чемпионов сезона-2018/19, сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, это лучший показатель среди всех участников прошлого розыгрыша турнира. Каталонский клуб, который прекратил борьбу за трофей на стадии полуфинала, получит даже больше, нежели победитель Лиги чемпионов, «Ливерпуль», и финалист — «Тоттенхэм Хотспур». Лидерству сине-гранатовых поспособствовало то, что другие испанские команды завершили выступление в ЛЧ раньше них. Соответственно, «Барса» получила большую сумму за счёт отчислений от телевизионных партнёров.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» по сумме двух встреч проиграла «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

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