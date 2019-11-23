«Динамо» — «Ростов»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 23 ноября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Евгеньев, Юсупов, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Игбун, Филипп.



Запасные: Лещук, Паршивлюк, Шунич, Калинин, Соснин, Каборе, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Панченко, Шейдаев, Н'Жи.



«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.



Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери – Сергей Карасёв (Москва).