«Тоттенхэм» забил после фантастического паса Алли лёжа пяткой за спину. Видео
В стартовом матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» гости удвоили преимущество на 43-й минуте — 2:0. Гол забил полузащитник Лукас Моура, а комбинацию начал полузащитник Деле Алли пасом лёжа пяткой за спину.
Видео доступно на «Чемпионате».
В 13-м туре АПЛ сегодня, 23 ноября, также состоятся матчи «Борнмут» — «Вулверхэмптон», «Арсенал» — «Саутгемптон», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити», «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», «Эвертон» — «Норвич Сити», «Уотфорд» — «Бёрнли» и «Манчестер Сити» — «Челси».
Завтра, 24 ноября, встретятся «Шеффилд Юнайтед» с «Манчестер Юнайтед».
В понедельник, 25 ноября, 13-й тур АПЛ завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».
Сон открыл счёт в матче с «Вест Хэмом», убрав защитника эффектным финтом. Видео
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