Марков: во втором тайме «Зенит» ничего не показал, кроме забросов на Дзюбу
Нападающий казанского «Рубина» Евгений Марков дал комментарий после проигрыша в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 1:2.
«Забить забили, но проиграли матч, очень обидно. Считаю, играли на равных с лидером чемпионата.
Мы разобрали, как играть против прессинга. И «Зенит», кроме забросов на Дзюбу, ничего во втором тайме не показал.
В первом тайме — да, мы не знали, как из-под него выходить. Тренерский штаб внёс коррективы, и заиграли по-другому», — цитирует Маркова пресс-служба казанского клуба.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды из Санкт-Петербурга 39 очков. «Рубин» (17) занимает 14-е место.
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