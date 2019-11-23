«Рубин» вернулся к схеме Бердыева. Но Дзюба всё решил!

На перерыв, связанный с паузой на матчи сборных, «Зенит» ушёл с преимуществом в пять очков над ближайшим конкурентом. Однако перед игрой с «Рубином» сине-бело-голубые вновь почувствовали дыхание приближающегося «Локомотива», который в пятницу победил «Тамбов». Сенсации в Саранске не произошло, но и в Казани её не ждали. Какое сопротивление чемпиону и лидеру может оказать команда, проигравшая в первом круге в Петербурге со счётом 0:5 и забившая за 16 туров РПЛ меньше, чем один Артём Дзюба? Казалось бы, минимальное. Тем не менее «Рубин» дал бой «Зениту» и едва не заработал ничью.

Рассказываем о главных событиях матча в Казани.

— В заявке «Зенита» отсутствовал Юрий Жирков, получивший повреждение в сборной России. Это вторая потеря команды после Олега Шатова во время паузы. Напомним, в лазарете сине-бело-голубых находятся также Андрей Лунёв, Эмануэль Маммана и Малком.

— У «Рубина» из-за дисквалификаций не смогли сыграть сразу три атакующих полузащитника – Зурико Давиташвили, Александр Ташаев и Александр Зуев. Но даже в этих обстоятельствах Роман Шаронов не выпустил в основе Хвичу Кварацхелию.

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— Главный тренер «Рубина» преподнёс сюрприз своему коллеге из «Зенита» Сергею Семаку, выбрав тактическую схему с тремя центральными защитниками. Так казанцы при Шаронове ещё не играли. Хозяева в основном развивали атаки за счёт забросов на нападающего Евгения Маркова, которому, прежде всего, помогали Бека Микелтадзе и Павел Могилевец. «Рубин» словно вернулся во времена Курбана Бердыева.

— Гол «Зенита» на 8-й минуте – результат великолепных действий Вячеслава Караваева и Далера Кузяева. Правый защитник вовремя сыграл на перехвате мяча, а полузащитник быстро сориентировался в штрафной и переправил отбитый мяч в касание левой ногой на Сердара Азмуна. Иранец, впервые игравший в Казани после перехода из «Рубина» в «Зенит», забивал без помех. Это был первый удар гостей в матче. К перерыву они выигрывали по ударам – 7:2 (в створ – 5:0).

— Несмотря на холодную погоду (около пяти градусов мороза), игра собрала достаточно хорошую зрительскую аудиторию. Сообщалось, о продаже 13 тыс. билетов. В Казань приехала и большая группа болельщиков сине-бело-голубых – около 1,5 тыс. человек.

— Один из самых ярких моментов второго тайма – блестящий сейв Юрия Дюпина. Голкипер «Рубина» парировал удар Себастьяна Дриусси в упор из пределов вратарской. И это не аргентинец пробил в Дюпина, а сам Юрий успел прочитать ситуацию и сделать пару шагов навстречу сопернику, сократив дистанцию.

— Травма Олега Данченко, который только-только залечил повреждение, вернула «Рубину» привычную тактическую схему на исходе часа матча. После появления на поле Кварацхелии казанцы перешли на четыре защитника. Перемены диктовал ход матча, поскольку команда Шаронова не могла толком выйти из-под прессинга чемпиона. Игра открылась. «Рубин» сам включился в прессинг и тут же создал два момента, а потом воспитанник «Зенита» Евгений Марков сравнял счёт. Показалось, что он забил из офсайда.

— Второй тайм складывался тяжело для лидера РПЛ. «Рубин» его выиграл по ударам – 11:6 (в створ – 5:4). Гости как будто замёрзли в «казанском холодильнике». Например, Вильмар Барриос выбежал после перерыва из раздевалки, когда все уже собрались на поле, нарвавшись на шутки и улыбки партнёров по команде. По такой игре всё решило индивидуальное мастерство Артёма Дзюбы: капитан сборной России открылся под кросс Караваева, принял мяч и точно пробил. В этом эпизоде тоже возникло подозрение на небольшой офсайд. Как бы то ни было, у Дзюбы по-прежнему больше голов в чемпионате, чем у «Рубина».