Федотов: в матче с «Ахматом» на первый план вышли ребята со свистком

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Алексеем Еськовым в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Грозного.

«Не только у меня вопросы к судейству, они есть у большей части населения страны. Обидно, что мы не смогли подарить болельщикам победу. На первый план в матче вышли ребята со свистком… Хочется извиниться перед болельщиками за очередное унижение, они приходят смотреть футбол. Мы отдаём всё на поле. Мы и дальше будем доставать из себя всё, чтобы радовать поклонников самоотдачей. Парни сделали всё, чтобы уйти от поражения», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

В турнирной таблице РПЛ «Оренбург» занимает 8-е место, набрав в 17 матчах 19 очков.