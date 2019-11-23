«Арсенал» пропустил, несмотря на то что Лено парировал пенальти. Видео

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Саутгемптон» гости вновь вышли вперёд на 71-й минуте, сделав счёт 2:1. Отличился полузащитник Джеймс Уорд-Праус. Его удар с пенальти парировал Бернд Лено, но Уорд-Праус добил мяч в ворота.
Видео доступно на «Чемпионате».
13-й тур АПЛ стартовал сегодня, 23 ноября, матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой гостей со счётом 3:2.
Сегодня состоятся также матчи «Борнмут» — «Вулверхэмптон», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити», «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», «Эвертон» — «Норвич Сити», «Уотфорд» — «Бёрнли» и «Манчестер Сити» — «Челси».
Завтра, 24 ноября, «Шеффилд Юнайтед» встретится с «Манчестер Юнайтед».
В понедельник, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».
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