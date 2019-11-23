«Арсенал» на 96-й минуте спас матч с «Саутгемптоном»

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Стюарт Атвелл.

Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором забитого мяча стал Дэнни Ингз, ему ассистировал Райан Бертранд. На 18-й минуте лондонский клуб восстановил равновесие благодаря голу Александра Ляказетта. На 71-й минуте «святых» вывел вперёд Джеймс Уорд-Праус. Спас «Арсенал» от поражения Ляказетт на 96-й минуте матча.

«Арсенал», набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Саутгемптон» (8) — на 20-м месте.

Завершились ещё два матча 13-го тура. «Лестер Сити» в гостях обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:0. «Вулверхэмтон» на выезде выиграл у «Борнмута» — 2:1.