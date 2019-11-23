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«Арсенал» на 96-й минуте спас матч с «Саутгемптоном»

«Арсенал» на 96-й минуте спас матч с «Саутгемптоном»
Футбол / Англия 0

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал матч арбитр Стюарт Атвелл.

Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором забитого мяча стал Дэнни Ингз, ему ассистировал Райан Бертранд. На 18-й минуте лондонский клуб восстановил равновесие благодаря голу Александра Ляказетта. На 71-й минуте «святых» вывел вперёд Джеймс Уорд-Праус. Спас «Арсенал» от поражения Ляказетт на 96-й минуте матча.

«Арсенал», набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Саутгемптон» (8) — на 20-м месте.

Завершились ещё два матча 13-го тура. «Лестер Сити» в гостях обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:0. «Вулверхэмтон» на выезде выиграл у «Борнмута» — 2:1.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
23 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Перес – 64'   0:2 Варди – 82' (пен)
Англия - Премьер-лига. 13-й тур
23 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Ингс – 8'   1:1 Ляказетт – 18'   1:2 Уорд-Праус – 71'   2:2 Ляказетт – 90+6'
Англия - Премьер-лига. 13-й тур
23 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Моутинью – 21'   0:2 Хименес – 31'   1:2 Кук – 59'
Удаления: Фрэнсис – 37' / нет
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