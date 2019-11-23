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Шуньич: неважно, кто что думает по поводу второго пенальти

Шуньич: неважно, кто что думает по поводу второго пенальти
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Динамо» Тони Шуньич дал комментарий после домашнего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Очень рад, что наконец-то с командой после травмы. Всегда сложно выходить защитникам на замену, потому что не чувствуешь нападающего.

Сегодня всё случилось хорошо. В конце нам ещё повезло, Шунин был молодцом. Сегодня не чувствовал себя на сто процентов уверенно. Мне неважно, кто что думает по поводу второго пенальти. Когда проигрываешь, всегда обидно бывает.

По вопросам судейства — ну здесь же VAR был. Было бы обидно упустить три очка, но всё закончилось хорошо.

Такой чемпионат — очень сложный. Здесь можно быстро подняться наверх, а можно и опуститься. Настроение в команде поднимается, но, даже когда было всё плохо, атмосфера была нормальная.

Последние два матча будут очень сложными, но мы в хорошей форме. Игроки почувствовали уверенность. С «Локомотивом» у нас есть шанс, а потом посмотрим что будет», — передаёт слова Шуньича корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.

Видео доступно на «Чемпионате».

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