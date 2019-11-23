12-й гол Варди в чемпионате — в обзоре матча «Брайтон» — «Лестер»

«Брайтон энд Хоув Альбион» дома проиграл «Лестер Сити» со счётом 0:2 в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.



Счёт на 64-й минуте открыл нападающий гостей Айосе Перес. В стремительной контратаке он получил передачу от нападающего Джейми Варди и пробил мимо вратаря. На 79-й минуте во ворота хозяев был назначен пенальти. Удар Варди парировал Мэтью Райан, но после консультации с использованием системы VAR судья принял решение повторить одиннадцатиметровый, поскольку один из игроков «Брайтона» вбежал в штрафную до удара. Со второй попытки Варди отправил мяч в ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Лестер Сити», набрав 29 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 2-е место, а «Брайтон энд Хоув Альбион» с 15 очками — 12-е.