«Манчестер Сити» — шестой клуб, который одержал 400 побед в АПЛ
В матче 13-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Челси» со счётом 2:1, одержав юбилейную, 400-ю победу в английской Премьер-лиге, сообщает официальный «твиттер» «горожан».
«Манчестер Сити» стал шестым клубом в истории АПЛ, который достиг подобного показателя. Чаще в английском национальном чемпионате побеждали только «Тоттенхэм Хотспур» (450), «Ливерпуль» (541), «Челси» (566), «Арсенал» (569) и «Манчестер Юнайтед» (652).
«Манчестер Сити», набрав 28 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. В следующем туре клуб из Манчестера на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед». Матч состоится 30 ноября, начало — в 15:30 мск.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и поднялся на третье место в таблице АПЛ
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