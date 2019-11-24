«Базель» перед матчем с «Краснодаром» в Лиге Европы проиграл «Серветту»

В матче 15-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» проиграл «Серветту» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Каруже на стадионе «Стад де Женев». Обслуживал матч арбитр Карим Абед. Ему ассистировали Гийом Дебар и Эрван Фенжан.

Счёт был открыт в начале матча. На 7-й минуте автором забитого мяча стал Мирослав Стеванович. В концовке матча преимущество «Серветта» увеличил Ахмед Коне.

«Базель», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице швейцарского национального чемпионата.



28 ноября «Базель» встретится с «Краснодаром» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится в Краснодаре на одноимённом стадионе. В первом круге швейцарский клуб на своём поле разгромил «быков» со счётом 5:0.