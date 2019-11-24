Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Базель» перед матчем с «Краснодаром» в Лиге Европы проиграл «Серветту»

«Базель» перед матчем с «Краснодаром» в Лиге Европы проиграл «Серветту»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 15-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» проиграл «Серветту» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Каруже на стадионе «Стад де Женев». Обслуживал матч арбитр Карим Абед. Ему ассистировали Гийом Дебар и Эрван Фенжан.

Счёт был открыт в начале матча. На 7-й минуте автором забитого мяча стал Мирослав Стеванович. В концовке матча преимущество «Серветта» увеличил Ахмед Коне.

«Базель», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице швейцарского национального чемпионата.

28 ноября «Базель» встретится с «Краснодаром» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится в Краснодаре на одноимённом стадионе. В первом круге швейцарский клуб на своём поле разгромил «быков» со счётом 5:0.

Швейцария - Суперлига. 15-й тур
23 ноября 2019, суббота. 21:00 МСК
Серветт
Женева
Окончен
2 : 0
Базель
Базель
1:0 Стеванович – 7'   2:0 Kone – 90'
Удаления: нет / Штокер – 90+3', Адеми – 90+3'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019