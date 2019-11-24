Зидан: логично, что Азар и «Реал» прибавляют с каждым днём

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об игре нападающих Эдена Азара и Карима Бензема в домашнем матче 14-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (3:1).

«Логично, что Азар прибавляет с каждым днём, как и команда. Эден хорошо провёл последние 5–6 матчей, и я знаю, что он будет играть намного лучше.

Не знаю, является ли Бензема лучшим футболистом чемпионата Испании, но он выступает очень хорошо. С каждым днём Карим становится всё важнее для команды. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

У Мартина Эдегора всё отлично. Он очень хорошо сыграл против нас», — приводит слова французского специалиста Marca.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. В активе мадридского клуба 28 очков.