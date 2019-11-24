Бесчастных: моя оценка за восемь туров? Естественно, двойка

Главный тренер воронежского «Факела» Владимир Бесчастных дал комментарий после домашнего матча 25-го тура Футбольной национальной лиги с «Нижним Новгородом» (0:2).

«До 75-й минуты играли хорошо. И моменты были. Интересно, футболистам не жалко свой труд? Столько пахать-пахать, чтобы потом пропустить такой гол. Индивидуальное мастерство игрока «Нижнего Новгорода»… Или индивидуальное немастерство наших защитников… Снова забили нам с углового. Все стандартные положения у наших ворот приводят к опасности. Когда находишься в штрафной, должна быть ответственность за своего игрока. Вспоминая свои времена, если не удержишь игрока в штрафной, потом в раздевалку было страшно заходить.

Какую оценку могу поставить себе за восемь туров как тренеру? Поскольку за результат отвечаю я, естественно, двойку. Можно много говорить, что стало что-то получаться. Но результата по-прежнему нет. Причина? Недостаток индивидуального мастерства. Возьмём опять эпизод с первым голом: человек при равной игре обыгрывает двоих и забивает гол. Мы так не можем.

Мы ведём работу по усилению состава зимой, но не всё просто. У нас нет возможности пригласить футболистов высокого уровня. Опять будет так: двадцать ушло, двадцать пришло? Вот так быть не должно. Нужно было оставлять тех людей, которые в прошлом году себя проявили. И вокруг них строить команду. Сейчас нам нужно минимум пять новичков, чтобы соответствовать нужному уровню», — приводит слова Бесчастных пресс-служба ФНЛ.